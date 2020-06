Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten befinden sich praktischerweise alle im Zentrum, immer nur ein paar Minuten Fußmarsch voneinander entfernt. Wohl am bekanntesten ist die Semperoper, das Opernhaus der Sächsischen Staatsoper, das sich stolz über der Elbe am Theaterplatz erhebt. Das markante Gebäude ist ein richtiger Hingucker. Hier, in einem der schönsten Opernhäuser weltweit, eine Aufführung zu besuchen, stellt ein absolutes Highlight jeder Dresdenreise dar.