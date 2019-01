München - Am Wochenende hat es in der Burger-King-Filiale an der Friedenstraße gleich zweimal gekracht. Am Sonntagmorgen gerieten laut Bundespolizei gegen 5.30 Uhr zwei Gruppen aneinander. Bei dem Gerangel riss ein 52-Jähriger drei Personen zu Boden. Eine Frau (25) verletzte sich dabei am Knie. Die Ehefrau (50) des Mannes trieb es genauso bunt, wie ihr Gatte: Sie schlug einer 22-Jährigen ins Gesicht. Bei der Polizei beschwerte sie sich offenbar später, dass ihr dabei ein Fingernagel abgebrochen sei.