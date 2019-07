München - Das umstrittene Motel One in der Schillerstraße 3 und 3a wird genehmigt. Wie das Planungsreferat dem Stadtrat erklärte, besteht ein zu hohes Risiko für Schadenersatzansprüche in Millionenhöhe, wenn die Stadt den Bauplan nicht genehmigt und eine Veränderungssperre erlässt. Zudem würde die Stadt vor Gericht sehr wahrscheinlich verlieren und der Investor Concrete Capital trotzdem bauen dürfen. Vor 2021 wird der Investor aber sowieso nicht bauen, er hat noch einen gewerblichen Mieter.