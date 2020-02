Der Freistaat befinde sich in der Angelegenheit in intensivem Kontakt mit der Gemeinde und dem Landkreis, teilte das hierfür zuständige Finanzministerium am Donnerstag mit. "Ein Verkauf der historisch belasteten Liegenschaft sollte nur an verantwortliche Hände erfolgen", heißt es auch hier. Das weitere Vorgehen werde zwischen den betroffenen öffentlichen Stellen geprüft. "Überlegungen für einen Ankauf durch Gemeinde oder Freistaat wurden schon nach dem Bekanntwerden erster Verkaufsabsichten 2013 angestellt. Die Eigentümerin war und ist bislang aber nicht bereit, an die öffentliche Hand zu veräußern."