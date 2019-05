Hotel Heidelberg, Tron - Legacy, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL II, Tron - Legacy, Cyberthriller

Im Jahr 1989 verschwindet Kevin Flynn (Jeff Bridges), der geniale Programmierer und Vorstand des Technologie-Konzerns Encom, spurlos. 21 Jahre später erhält sein Sohn Sam (Garrett Hedlund) eine Nachricht über einen veralteten Pager, die ihn in das geheime Büro seines Vaters in einer stillgelegten Videospiel-Halle führt. Versehentlich aktiviert er einen Laser, der ihn digitalisiert und in ein virtuelles Parallel-Universum bringt. Dort hat Clu, ein von Kevin Flynn erschaffenes Programm, die Macht übernommen.