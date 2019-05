Hotel Heidelberg, Jack Reacher, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL II, American Pie 2, Komödie

Es herrscht Langeweile seit Stiflers Partys polizeilich verboten wurden und in Liebesdingen geht auch nicht viel. Speziell Kevin (Thomas Ian Nicholas) leidet darunter, dass sich alles verändert hat, und er wendet sich vertrauensvoll an seinen großen Bruder. Der macht ihm den Vorschlag, mit seinen Freunden den bevorstehenden Sommer in einem Ferienhaus am Michigansee zu verbringen. Jim (Jason Biggs) peilt dabei den ersten unfallfreien Geschlechtsverkehr seines Lebens an. Seine größte Herausforderung in "American Pie 2" besteht darin, sich auf Nadias (Shannon Elizabeth) Ankunft vorzubereiten, um fit zu sein für die heißeste Nacht seines Lebens.