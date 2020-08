Perlach Plaza: In rund zwei Jahren können Mieter einziehen

Ungeachtet dessen wächst mit dem Perlach Plaza ein attraktives Quartierzentrum mit Mietwohnungsbau und Nahversorgung. In vier miteinander verbundenen Gebäuden können Mieter in rund zwei Jahren in 111 Wohnungen mit einem bis vier Zimmern und Flächen von 30 bis 130 Quadratmetern einziehen.