"Hot Girl Summer" Freizügig auf Instagram: Das steckt hinter Miley Cyrus' Fotos

Steigen die Temperaturen, fallen die Hüllen. Pop-Star Miley Cyrus (26, "She Is Coming") macht da keine Ausnahme. Die Sängerin postete am Freitag Bilder von sich auf Instagram, die die Grenzen dessen, was die beliebte Foto-App als Richtlinienkonform begreift, ausreizen dürften. In einem knappen String und weißem Topp ließ sich die 26-Jährige von ihrer Schwester Brandi (32) in recht expliziten Posen ablichten. Doch hinter den Fotos steckt mehr als das Klassische "sex sells", "weniger ist mehr" oder die nächste Provokation.