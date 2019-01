Hosenanzug mit Metallic-Hose Kristen Stewart überrascht in einem echten Anti-Look

US-Filmstar Kristen Stewart (28, "Snow White and the Huntsman") überraschte bei einer Chanel-Modenschau in Paris in einem etwas anderen Chanel-Zweiteiler. Der Anzug bestand aus einer weit geschnittenen Hose in Kupfer-Metallic-Optik. Das schillernde Material fand sich auch auf den Brusttaschen und an den Blazer-Manschetten wieder. Das Revers des ansonsten in klassischem Chanel-Material und -Muster gefertigten Oberteils schimmerte zudem golden. Auf eine Bluse verzichtete die Schauspielerin.