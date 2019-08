Nach Unfall: 19-Jährige verliert das Ringen mit dem Tod

Zugetragen hat sich der Fall an der Kreuzung Kreuzung zwischen der Staatsstraße 1040 und der Abzweigung nach Bettenfeld. Am Sonntag fuhr ein Mann über das dortige Stoppschild hinweg auf eine vorfahrtsberechtigte Straße. Dort stieß er mit einem Auto zusammen, welches wiederum gegen ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug krachte.