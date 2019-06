Nach einem festen Schlag auf das Auge der Bärin lässt diese den Bayer los und verschwindet. Den Abstieg schafft er nicht mehr alleine. Das Tier hat ein Stück seiner Wade herausgerissen und mehrere Knochen gebrochen. Notdürftig stoppt Bauer die Blutung mit einer Socke, während seine Freundin den Berg hinaufgeht, um Handyempfang zu bekommen. Mehr als eine Stunde später holt ein Helikopter den Verletzten ab. Er wird zunächst in ein rumänisches Krankenhaus gebracht und dann nach Murnau in die Unfallklinik überführt. Dort ist er noch immer in Behandlung.