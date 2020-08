Hooper wollte ihn nicht dabei haben "Lächerlich": Andrew Lloyd Webber kritisiert "Cats"-Film

"Das Ganze war lächerlich", wurde Webber in einem Interview mit der "Sunday Times" recht deutlich. Das Problem sei gewesen, dass Regisseur Tom Hooper (47, "Les Misérables") nicht gewollt habe, dass "jemand, der an der ursprünglichen Aufführung beteiligt war, an der Verfilmung mitwirkte", so der 72-Jährige weiter.