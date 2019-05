Das Disneyland Paris will mit der "Magical Pride" die bunte Vielfalt der unterschiedlichen Menschen feiern und schreibt dazu: "Feiern Sie mit Magical Pride, einer atemberaubenden, glitzernden Party, am 1. Juni 2019 in Disneyland Paris die Schönheit der Vielfalt. Fühlen Sie sich in bunten Outfits einzigartig und erleben Sie den Walt Disney Studios Park wie nie zuvor - laut, stolz und lebendig, in den Farben des Regenbogens!"