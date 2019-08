Hommagen an Luke Perry "BH90210": So kam die erste Folge des Reboots an

Viele Fans rührten hingegen mehrere Hommagen in der ersten Folge an den verstorbenen Luke Perry (1966-2019). Der Star der Originalserie war im März überraschend im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Zum Beispiel stoßen alle einmal auf ihn an. Und auch das Ende der ersten Folge ist ihm gewidmet. Melancholisch schauen die Darsteller einen alten Clip an, in dem Dylan McKay (Perry) gemeinsam mit Brandon Walsh (Priestley) an den Strand fährt: "Willkommen im Paradies", sagt Perry etwa alias Dylan. Die Kamera zoomt auf Perry und in weißer Schrift wird eingeblendet: "Für unseren Freund, Luke Perry".