AZ mit Cameo-Auftritt im Musikvideo

In seinem Live-Programm "Freischwimmer" ist "Gib die Kinder nicht zur Oma" schon länger eines der Highlights der Show. Seit Kurzem gibt es nun auch den passende Youtube-Clip dazu.

Für das Musikvideo konnte Boettcher die Volksschauspielerin Monika Baumgartner und den Schauspieler Michael Schwarzmeier als Oma und Opa gewinnen. Das Ganze ist gehalten im Stile eines alten Beatles-Video teils in schwarz-weiß gehalten und natürlich mit Pilzkopf-Frisur – um auch den Musikgeschmack unserer Großeltern zu treffen.

Trotz aller Ironie - Boettcher schätzt Oma und Opa sehr

Zwar besingt Boettcher in "Gib die Kinder nicht zur Oma" das Verhalten der Großeltern als kontraproduktiv zu den Erziehungszielen ihrer eigenen Kinder, doch weiß der 55-jährige Familienvater ganz genau, was er an ein Oma und Opa hat. "Ganz ehrlich, seien wir froh um Opa und Oma, dass sie uns mit Rat und vor allem Tat zur Seite stehen, wenn wir Eltern tatsächlich mal eine Nacht alleine haben oder nur ins Kino gehen wollen!! Und dass sie tatsächlich wissen, dass man viele Dinge, um die wir Eltern uns Sorgen machen, eh nicht ändern kann", zeigt sich Boettcher versöhnlich und altersweise.

Und wer weiß, in einigen Jahren, wenn aus dem Vater Chris Boettcher ein Großvater wird, schreibt er den Text vielleicht ja um in "Gib die Kinder gern zum Opa, Opa ist 'ne coole Sau. Der macht immer alles richtig und weiß alles ganz genau".

Wer Chris Boettcher live miterleben möchte, hat hier die Möglichkeit. Am Montag, den 14. Oktober 2019 ist er ab 20 Uhr mit seinem Programm "Freischwimmer" im Münchner Lustspielhaus (Occamstraße 8) zu sehen. Am 18. und 19. November zeichnet er in der "Knödel-Alm" im Kunstpark Ost seine TV-Show "Volle Hütte auf".

Tickets und Infos gibt es unter: www.chris-boettcher.de