Hommage an "Dark Phoenix" Sophie Turner: Sie zeigt ihr neues "X-Men"-Tattoo

Sollte die Schauspielkarriere von Sophie Turner (22, "Game of Thrones") weiterhin so rasant erfolgreich sein wie bisher, ist die junge Britin wohl bald am ganzen Körper tätowiert. Denn nun hat die 22-Jährige auf Instagram ein neues Tattoo präsentiert. Es handelt sich dabei um eine kleine Flamme, die in filigranem Design ihren Zeigefinger ziert. Den neuen Körperschmuck hat sie ganz offensichtlich ihrer neuen Rolle im Mutanten-Spektakel "X-Men: Dark Phoenix" gewidmet. Turner spielt darin die Hauptrolle der Jean Grey alias Phoenix.