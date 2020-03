Angenommen, ein Kollege im Unternehmen muss wegen Corona-Verdacht in Quarantäne. Was sind die nächsten Schritte?

Der Kollege wird getestet und bleibt freigestellt, bis das Testergebnis da ist. In der Regel wird der Arbeitgeber in der Zeit auch jene Beschäftigten freistellen, die mit dem Verdachtsfall Kontakt hatten.