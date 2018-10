"Homecoming"-Premiere in L.A. Julia Roberts leuchtet in Pink

In "Homecoming" spielt Julia Roberts Heidi Bergman, eine Sachbearbeiterin der Geist-Group, die heimgekehrten Soldaten in ihr altes Leben zurückhelfen möchte. Einige Jahre später lebt sie jedoch bei ihrer Mutter (Sissy Spacek) in einer Kleinstadt und ist als Kellnerin beschäftigt. Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums (Shea Whigham) möchte herausfinden, warum Bergman nicht mehr für die Geist-Group arbeitet. Ihr wird langsam klar, dass hinter dem von ihr in der Einrichtung Erlebten mehr steckt, als zunächst angenommen. Die erste Season der Thriller-Serie von Amazon kann ab 2. November über Prime Video abgerufen werden. Eine zweite Staffel ist geplant.