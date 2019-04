"Homecoming" auf Netflix Geburtsdrama bei den Zwillingen: Beyoncé gewährt intime Einblicke

R&B-Queen Beyoncé (37, "Everything Is Love") gewährt in ihrer neuen Netflix-Dokumentation "Homecoming" geradezu intime Einblicke. Sie spricht ganz offen über die Probleme ihrer letzten Schwangerschaft mit den Zwillingen: "Mein Körper hat mehr durchgemacht als ich dachte, dass er aushält". Sie habe unter Präeklampsie gelitten, einer Schwangerschaftserkrankung, die unter anderem hohen Blutdruck verursacht. Dadurch war die Schwangerschaft für die Ehefrau von Rapper Jay-Z (49, "Empire State of Mind") "extrem schwierig".