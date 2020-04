Home-Spa Vom Ansatz färben bis zur Maniküre: Beauty-Tipps für zu Hause

Maniküren wie ein Profi

Auch wenn uns der Gang ins Nagelstudio derzeit verwehrt bleiben mag, freuen sich die Hände über eine gründliche Maniküre. Was wir dafür brauchen? Eine gute Nagelfeile, am besten aus Glas oder Keramik, die sind schonender für empfindliche Nägel. Auch ein Nagelhautentferner darf nicht fehlen. Und zu guter Letzt noch etwas Nagellack. Was wir nicht brauchen? Nagelknipser und Nagelscheren. Damit richten wir nur noch mehr Schäden an den Fingernägeln an.