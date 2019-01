"Holzkohlegrill" auf der Hand Schreibfehler im Tattoo: Viel Spott für Ariana Grande

In Screenshots von inzwischen gelöschten Tweets, die auf dem Kurznachrichtendienst geteilt wurden, gab Grande zu, dass sie ein Symbol vergessen hatte. Ihr neuer Körperschmuck sei aber nicht dauerhaft, da Tattoos auf der Handfläche normalerweise schneller verblassen, erklärte sie laut Medienberichten. Viel Twitter-Spott gab es dennoch für den Star. Den wird die Sängerin aber wohl verkraften können: Ihr Video zu "7 Rings" wurde auf Youtube bereits mehr als 100 Millionen Mal angesehen - und das, nachdem sie gerade mit dem Song "Thank U, Next" große Erfolge gefeiert hatte. Ihr neues Album erscheint am 8. Februar.