In dieser Challenge sollen die Teilnehmer eine Flasche durch einen Roundhouse-Kick öffnen. Das ist zwar komplett sinnfrei, aber (noch) nicht so gefährlich wie andere virale Trends. So sorgten bereits die "Shell On Challenge", die "Kondom-Challenge" oder die "Tide Pod Challenge" für ratloses Kopfschütteln unter Beobachtern.