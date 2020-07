Hollywood-Star witzelt über Briten Ryan Reynolds "schickt" Paul McCartney den Gin der Queen

Ryan Reynolds (43) ist berühmt für seinen Sinn für Humor, aber ob man in Großbritannien über seinen neuesten Witz lachen kann? Der "Deadpool"-Star teilte auf Instagram ein Bild einer "Rechnung" zu einem Geschenk, das er an Beatles-Legende Sir Paul McCartney (78) schicken lassen will. Das Präsent, das er für diesen "vorbestellt" hat: eine Flasche des hausgemachten Gins von Queen Elizabeth II. (94).