Hollywood-Star mit Allüren Deshalb ist Sky du Mont nicht mehr mit Tom Cruise befreundet

"Die Freundschaft zu einem Star wie Tom Cruise unterscheidet sich für mich in keiner Weise zu anderen Freundschaften", erklärt du Mont der Boulevardzeitung. Er hatte Cruise und dessen damalige Frau Nicole Kidman (51, "Moulin Rouge") bei den Dreharbeiten zu "Eyes Wide Shut" kennengelernt. "Große Namen haben nichts mit der Persönlichkeit an sich zu tun - die haben mich noch nie beeindruckt. Tom und ich haben uns über Kinder und Autos unterhalten, er hat mir erzählt, dass er einen Flugschein machen möchte usw. Unser Verhältnis war sehr privat. Ich habe Tom unfassbar locker und nett in Erinnerung."