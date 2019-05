Hollywood-Legende ist tot Doris Day im Alter von 97 Jahren gestorben

Hollywoods "Sauberfrau"

Zunächst trat Day als Sängerin verschiedener Big Bands in Erscheinung, bevor sie 1947 den Sprung nach Hollywood wagte. In den 50er-Jahren gehörte sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen in Hollywood. Für Alfred Hitchcock stand sie 1956 an der Seite von James Stewart in dem Thriller "Der Mann, der zuviel wusste" vor der Kamera. Darin singt sie ihren größten Hit "Que sera, sera". Der Song erhielt einen Oscar und wurde unzählige Male kopiert.