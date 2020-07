Hollywood-Legende in Schauspielrente "Ein Gauner & Gentleman" im TV: Abschied nach Maß für Robert Redford

Regisseur David Lowery (39, "A Ghost Story") drehte den Film mit feinfühliger Atmosphäre und augenzwinkerndem Humor, die Erinnerungen an das New-Hollywood-Kino der frühen Siebzigerjahre wecken. Genau jene Jahre, in denen sich das Publikum einst in Robert Redford verliebte.

Auch der Rest des Ensembles ist eine Hommage an vergangene Zeiten: Mit "Lethal Weapon"-Star Danny Glover (73) und Kultsänger Tom Waits (70) brachte Lowery zwei echte Haudegen mit in seine Geschichte. Als Redfords Komplizen machen sie sich ausgezeichnet. Außerdem steht Redford mit Sissy Spacek (70) eine starke Frau gegenüber, auch wenn die traute Zweisamkeit etwas in der Handlung untergeht.

Sogar der pflichtbewusste Polizist John Hunt, großartig gespielt von Oscarpreisträger Casey Affleck (44, "Manchester by the Sea"), kann sich dem Charme der Seniorenbande nicht ganz entziehen. Der eine fühlt sich nur lebendig, wenn er Bankräuber jagt und der andere, wenn er Banken überfällt. Der Ermittlerarbeit wird genauso viel Zeit eingeräumt wie den Überfällen, um Tuckers Taten nicht zu verklären. Das schürt zusätzlich Spannung im Katz-und-Maus-Spiel, das in einer einzigen gemeinsamen Szene gipfelt...

Fazit

Mit "Ein Gauner & Gentleman" ist David Lowery ein brillanter Film zwischen Drama und Komödie gelungen, der trotz des Ensembles, einer feinfühligen Atmosphäre und schlauen Handlung allein von Rentner-Räuber Robert Redford getragen wird. Ein fröhlicher wie würdiger Schauspielabschied für die Hollywoodlegende - mit ganz viel Lächeln.