Hollywood-Legende am Wolfgangsee John Travolta überreicht "Oscar der Fliegerszene"

Diese Helden der Luftfahrt wurden ausgezeichnet

Ein Abend voller Highlights in der Event-Arena am Wolfgangsee: Mit dem Boot legte Stratoheld Felix Baumgartner (50) mit Freundin Mihaela Schwartzenberg und dem Duke of Richmond, Charles Gordon-Lennox (64), direkt am Scalaria Beach an. Die Flying Bulls beeindruckten die Gäste mit der atemberaubenden Flugperformance "Flying Opera".

Mit Awards der "Living Legends of Aviation Europe" wurden ausgezeichnet: Die Gebrüder Heinemann (Wings of Help), Fatih Ozmen und Eren Ozmen (Dream Chaser Award), Alan Eustace (Stratosphere Explorer Award), Charles Gordon-Lennox (Kenn Ricci Lifetime Entrepreneur), Robert Machtlinger und Hu Huazhi (Technology Innovation Award).

Bei der anschließenden Gala im DO-X Teatro in der Hall of Fame wurden aufgenommen: Kim Lundgren (Air Berlin), Jean Rosanvallon (Präsident Falcon Dassault), Iren Dornier (Flugzeug Legende und Flugzeugbauer), Bertrand Piccard (Solar Impulse), Stephen Grey (Fighter Collection), Charles Gordon-Lennox (Duke of Richmond) und Miguel Iturmendi-Copado (Test Pilot Perlan II).