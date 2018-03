"Hollywood hat keine Stars mehr" Donald Trump macht sich auf Twitter über die Oscars lustig

Die Einschaltquoten bei der Verleihung der 90. Academy Awards am vergangenen Sonntag waren in den USA so gering wie noch nie zuvor in der Geschichte. Für Donald Trump (71, "Great Again!") Grund genug, um sich auf Twitter darüber lustig zu machen. Am Dienstagmorgen hatte der US-Präsident offenbar nichts Wichtigeres zu tun, als gehässig zu zwitschern: "Die niedrigsten Einschaltquoten der Oscars in der GESCHICHTE. Das Problem ist, dass wir keine Stars mehr haben - außer eurem Präsidenten (natürlich nur ein Scherz)!"