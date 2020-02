Hollywood-Glanz bei Eröffnung Sigourney Weaver bringt Mann und Tochter zur Berlinale

Promi-Schaulaufen bei der Eröffnung der 70. Berlinale. Neben den zahlreichen deutschen Stars und Sternchen brachte Schauspielerin Sigourney Weaver (70, "Avatar - Aufbruch nach Pandora") Hollywood-Glanz in die deutsche Hauptstadt. Der neue Film der 70-Jährigen, "My Salinger Year", hat die Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet. Neben Regisseur Philippe Falardeau (52) und ihren Co-Stars Margaret Qualley (25), Douglas Booth (27) und Yanic Truesdale (49, "Gilmore Girls") hatte Sigourney Weaver zwei besondere Gäste an ihrer Seite.