Hollywood-Ehrung mit Hand und Fuß Gruppenkuscheln! Lady Gaga und Bradley Cooper herzen Sam Elliott

Auch Gaga behielt ihre Bewunderung für den Schauspieler nicht für sich. Sie teilte in ihrer Instagram-Story einen der liebevollen Momente: Auf einem Bild hält Elliott sie im Arm und küsst sie liebevoll auf die Stirn, dazu schreibt Gaga: "Ganz aufgeregt, bei Sam Elliotts Hand- und Fußabdruck-Zeremonie dabei zu sein." Elliott scheint noch mehr berühmte Bewunderer zu haben: Unter den Zuschauern war auch Schauspieler Ashton Kutcher (40, "Freundschaft Plus"), der mit Elliott für die Netflix-Serie "The Ranch" vor der Kamera steht.