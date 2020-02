AZ: Herr Engelmann, die schnelle Reaktion Ihres Hauses auf den Corona-Fall wird allseits gelobt. Andererseits ist Webasto jetzt auch als der Corona-Herd in Deutschland bekannt. Ist das für das Image eher gut oder eher schlecht?

Holger Engelmann: Wir bekommen im Augenblick sehr viele positive Rückmeldungen für unsere transparente und schnelle Kommunikation und unser Krisenmanagement. Dies gibt uns viel Kraft in dieser besonderen Situation, denn für uns steht nicht nur das Wohl unserer Mitarbeiter, sondern auch der Gesellschaft insgesamt im Vordergrund. Was dabei oft untergeht, ist, dass bis auf China an all unseren Standorten außerhalb von Stockdorf der Betrieb ganz normal weiterläuft. In Stockdorf können unsere Kolleginnen und Kollegen, die hier zentrale Funktionen für die Webasto-Gruppe erfüllen, ihre Arbeit vorübergehend auch digital erledigen.