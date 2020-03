"Holen Sie sich Hilfe" In Corona-Krise: Camilla richtet sich an Opfer häuslicher Gewalt

"Dies ist eine schwere Zeit für alle, da wir alle gebeten werden, zu Hause zu bleiben, um in Sicherheit zu bleiben. Aber für einige von Ihnen ist es noch schwieriger, weil Zuhause kein sicherer Ort ist", beginnt die 72-Jährige den Post. Zudem weist sie darauf hin, dass jeder, der in dieser Situation sei, nicht allein ist. Sie appelliert, dass sich jeder an die National Domestic Abuse Helpline oder Wohltätigkeitsorganisationen für häusliche Gewalt wenden könne, "selbst wenn Sie Ihr Zuhause nicht verlassen können". "Bitte bleiben Sie in Sicherheit und holen Sie sich Hilfe", so die Herzogin.