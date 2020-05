Hohn und ein paar hundert Euro Joko und Klaas senden Show rund um Corona-Verschwörungstheorien

Am Dienstagabend haben Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) die aktuellste Ausgabe der Unterhaltungsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen und sich damit Live-Sendezeit erspielt, die ihnen zur freien Verfügung stand. Am Mittwoch lösten Sie den Gutschein direkt ein und veranstalteten auf dem Sender eine rund fünfzehnminütige Call-in-Show mit dem Namen "Wer glaubt denn sowas?". In dieser nahmen die beiden Moderatoren zahlreiche Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus auf den Arm.