Es geht um eine Baufirma mit Hauptniederlassung in Palma de Mallorca und Zweitniederlassung in München. Die Firma soll laut Anklage osteuropäische Bauarbeiter rekrutiert haben. Zum Schein wurde angegeben, dass die Männer als selbstständige Unternehmer arbeiteten. Der Krankenkasse entstand so ein Schaden, der in die Hunderttausende geht. Der mutmaßliche Mittäter Peter T. will gestern nichts zur Sache sagen.