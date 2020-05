Am 13. Januar 2020 verübte ebenfalls ein Unbekannter einen Überfall auf einen Obst- und Gemüsehändler aus der Großmarkthalle. Der Geschäftsmann wollte seine Tageseinnahmen zur Bank bringen. In der Valleystraße riss ein Unbekannter ihm die Herrenhandtasche vom Handgelenk. Der Täter flüchtete zu Fuß, er stieg an der Kreuzung Reutberger- und Reichersbeurer Straße in ein wartendes Auto und fuhr davon.