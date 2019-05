München – In München könnten bei der Europawahl am Sonntag besonders viele Wähler abstimmen. Darauf deuten zumindest die bisherigen Briefwähler-Zahlen hin. Bei der vergangenen Europawahl hatten Anfang der Vorwoche in München 189.093 per Briefwahl abgestimmt, heuer sind es bereits 277.238, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) auf AZ-Anfrage mitteilt. Doch was tun, wenn man noch wählen will – aber Probleme auftauchen? Die AZ beantwortet die wichtigsten – praktischen – Fragen.