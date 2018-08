Hofmannstraße in Obersendling Brand in Asylbewerberunterkunft: Gebäude evakuiert

Obersendling - Feuer in der Asylbewerberunterkunft in der Hofmannstraße. In der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, hat es in einem Zimmer im 5. Stock des Wohnheims gebrannt. Das Gebäude musste evakuiert werden – etwa 200 Bewohner waren davon betroffen. Insgesamt sind rund 700 Asylbewerber in der Unterkunft untergebracht.