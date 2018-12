München - Der TSV 1860 - rosige Zukunft oder Sackgasse? Drei Vereinslegenden der Sechzger sind sich relativ einig, was die Aussichten der Löwen anbelangt. In der Montagsausgabe des "Kicker" kritisieren Michael Hofmann, Bernhard Winkler und Benny Lauth die Spaltung zwischen Vereinsbossen und Investor Hasan Ismaik. Und Sie sehen auch Schwierigkeiten in sportlicher Hinsicht sowie bezüglich der Stadionfrage.