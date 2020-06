Hoffnung liegt auf Dezember MTV Movie & TV Awards auf unbestimmte Zeit verschoben

2019 wurde die Award-Show am 15. Juni in Los Angeles aufgezeichnet und am 17. Juni von MTV ausgestrahlt. Zu den Gewinnern zählten unter anderem Lady Gaga (34, Beste Darstellerin in "A Star is Born"), "Avengers: Endgame" (Bester Film) und "Game of Thrones" (Beste Serie). Sollte die Show dieses Jahr gänzlich gestrichen werden, wäre das eine Premiere in der Geschichte der Preisverleihung, die erstmals 1992 als MTV Movie Awards abgehalten wurde. 2017 wurde der Name in MTV Movie & TV Awards geändert und es wurden erstmals TV-Serien geehrt.