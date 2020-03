"Hoffentlich kein Corona" So kam das Coronavirus in die "Lindenstraße"

In diesem Fall seien keine neuen Szenen gedreht worden, "da es ja keine Dreharbeiten mehr gibt, sondern ein Ton von Murat aufgenommen und eingebaut, da Corona ja ein aktuelles Thema ist." Es stehe derzeit noch nicht fest, ob das Coronavirus auch in der kommenden Folge eine Rolle spielen wird. Am 29. März 2020 wird die letzte Episode der alteingesessenen Kultserie ausgestrahlt. Der letzte Drehtag war am 20. Dezember 2019.