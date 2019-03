Hörbuch zu "Blutmond" erscheint Das macht Dietmar Bär neben den "Tatort"-Drehs

Und was macht dieses Ermittler-Duo einzigartig? Vielleicht sei ein Kriterium, "das Spannungsfeld zwischen Jeppe und Anette, sowie der persönliche Hintergrund der Ermittler und deren Entwicklung; weil man als Leser auch an deren Privatleben teilnimmt und wissen will, wie es da weitergeht. Dazu kommt die wohl unterhaltsamste WG Kopenhagens, Esther und Gregers, zwei Figuren, die nach ihrer dramatischen Geschichte in 'Krokodilwächter' auch im 'Blutmond' eine wichtige Rolle spielen!", führt Bär aus.