Gülcan Kamps hat das Paar derweil in Schutz genommen. In einem Interview mit "Promiflash" wird sie zitiert: "Es ist einfach so, dass ich denke: 'Oh, lasst die beiden doch in Ruhe. Die Armen, jetzt reicht es doch mal.' Gerade mit der 19-jährigen Laura hat die Moderatorin offenbar Mitgefühl: "Wenn man so schnell so erfolgreich ist, kriegt man schnell mal einen auf den Deckel und wird geärgert."