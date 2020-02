Hainer mit Kampfansage an die Liga

Am Sonntag ist Müller mit seinen Kollegen erstmal gegen Leipzig gefordert, Präsident Hainer schickt eine Kampfansage voraus. "Wenn wir gewinnen sollten, haben wir zumindest schon mal einen kleinen Vorsprung", sagt er in der AZ: "Und Bayern München lässt sich in der Regel keinen Vorsprung mehr nehmen, wenn man ihn mal herausgearbeitet hat." Auf vier Punkte könnte Bayern die Leipziger distanzieren. Dafür erwartet Hainer eine konzentrierte Leistung nach den Einbrüchen gegen Mainz und Hoffenheim: "Unser Trainer Hansi Flick hat es ja einen Weckruf genannt. Da müssen wir speziell am Sonntag aufpassen, dass wir über 90 Minuten so gut spielen wie gegen Mainz die ersten 30 und gegen Hoffenheim die ersten 45 Minuten."