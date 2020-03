Vermögen: Frank Thelen will möglichst wenig Geld auf seinem Konto

Laut einem "Bild"-Interview investiert er sein Vermögen lieber in Tech-Aktien, private Immobilien und zu über 90 Prozent in seine eigenen Unternehmen. "Man sollte wegen der Inflation wirklich so wenig Geld wie möglich in Cash haben, da dies mit großer Sicherheit zukünftig weniger wert sein wird", lautet sein Ratschlag.