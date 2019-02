"Es muss ein Mehr an Miteinander geben", sagte Söder am Mittwoch in München. Bei Themen wie dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sei ein kollektiveres Bewusstsein nötig. Noch organisierten etwa viele Landkreise diesen selbst. Sie müssten darin unterstützt werden, sich in Verkehrsverbünde einzugliedern. "Die Idee ist, dass wir am Ende sieben, acht, neun große Verbünde in Bayern haben", ergänzte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU).