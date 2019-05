Der junge Mann war den Angaben zufolge mit einem gleichaltrigen Spezl auf dem Weg zum Bahnhof. Beide kamen von einer Party und waren alkoholisiert. Rund 200 Meter vor dem Bahnhof beschloss der 19-Jährige, an den Gleisen entlang zum Bahnhof zu gehen. Dabei stolperte und fiel bäuchlings auf die Gleise. Just in diesem Moment näherte sich die S7 Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn.