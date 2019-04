Höhen und Tiefen Demi Moore veröffentlicht noch in diesem Jahr ihre Memoiren

Töchter unterstützen sie

"'Inside Out' ist vor allem die Geschichte einer Frau", sagt die Herausgeberin des Buches, Jennifer Barth. "Dass diese Frau auch noch eine der am meisten gefeierten Schauspielerinnen unserer Zeit ist, macht ihren Weg der Verletzlichkeit, Stärke und Selbstakzeptanz umso nachdrücklicher." Die Leser des Buches würden überrascht und bewegt davon sein, versprach sie. Schauspielerin Demi Moore hatte bereits vor neun Jahren angekündigt, dass sie an ihren Memoiren schreibe. Das Buch soll nun am 24. September erscheinen.