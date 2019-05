Höchste Auszeichnung Donald Trump verleiht Tiger Woods die US-Freiheitsmedaille

In einer feierlichen Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses wurde ein besonderer Sportler ausgezeichnet: US-Präsident Donald Trump (72) ehrte Tiger Woods (43) mit der Freiheitsmedaille. "Ich habe heute die Ehre, jemanden mit der höchsten zivilen Auszeichnung unserer Nation zu ehren: einen der größten Sportler in der Geschichte: Tiger Woods", sagte Donald Trump in seiner Rede.