"Vor 5 Jahren habe ich dich geheiratet", schreibt die 32-Jährige zu einem Hochzeits-Selfie. Sie hätten seitdem den "tollsten Jungen der Welt" geschenkt bekommen, so Hummels weiter. Danach nimmt sie Bezug auf die immer wieder kursierenden Trennungsgerüchte um sie und den Profi-Fußballer: Es gäbe in jeder langen Beziehung Hochs und Tiefs. Aber das Wichtigste sei, "zu lernen, was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist im Leben".