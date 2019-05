Hochzeit von Sophie Turner Priyanka Chopra: "Das war so typisch Jophie"

"Es war eine richtige Jophie-Nacht"

Am gleichen Abend sei sie mit ihrem Ehemann Nick Jonas (26) sowie dem frisch verheirateten Paar in einer pinken Limousine durch Sin City gefahren. "Es war so witzig", sagte Priyanka Chopra. Sie habe ihren Kopf aus dem Fenster gestreckt: "Ich hatte diese langen Extensions in den Haaren und ich dachte, ich würde gleich aus dem Fenster fliegen. Es war eine richtige Jophie-Nacht."